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22:06, 24 сентября 2024Мир

Трамп заявил о больших когнитивных проблемах у Харрис в сравнении с Байденом

Трамп: у Харрис больше когнитивных проблем, чем у Байдена
Дональд Трамп.

Дональд Трамп.. Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что у его соперницы Камалы Харрис больше когнитивных проблем, чем у действующего главы государства Джо Байдена. Такое мнение он выразил в ходе митинга в Джорджии, трансляцию вел YouTube-канал политика.

«Вы говорите о когнитивных проблемах — у нее они больше, чем у него, по моему мнению», — высказался Трамп. Он добавил, что над США «смеются по всему миру» из-за этого. «Они не могут поверить, что она станет президентом». — сказал политик.

Ранее Трамп прокомментировал предложение Харрис провести второй раунд дебатов. Он выступил с утверждением, что команда его соперницы видит, что кампания демократов продвигается не лучшим образом, поэтому надеется на очередные дебаты, но «уже слишком поздно».

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      Сергей Грехов
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