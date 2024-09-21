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23:01, 21 сентября 2024Мир

Трамп оценил предложение Харрис провести второй раунд дебатов

Трамп отказался от второго раунда дебатов с Харрис, заявив, что уже поздно

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп оценил предложение его соперницы от демократов Камалы Харрис провести второй раунд дебатов, заявив, что «уже слишком поздно». Его слова приводит ТАСС.

По словам Трампа, Харрис и ее команда видят, что их кампания продвигается не лучшим образом, поэтому ранее они предложили провести очередной раунд дебатов.

«Но проблема в том, что уже слишком поздно для еще одних дебатов. Голосование уже началось», — сказал Трамп, добавив, что у Харрис уже был шанс провести дебаты на телеканале Fox News, однако она отказалась.

Трамп напомнил, что в 2024 году принял участие в теледебатах уже дважды: в июле с президентом США Джо Байденом и в сентябре с Харрис. По мнению республиканца, демократы хотят провести еще одну встречу, так как чувствуют, что «серьезно проигрывают». «Она как боксер, который выходит на ринг и после нокаута первым делом говорит, что хочет реванш», — заключил Трамп.

Ранее Харрис подтвердила, что готова провести вторые очные дебаты с Трампом 23 октября. Перед этим Джен О'Мэлли Диллон, глава предвыборного штаба Харрис, подтвердил CNN, что та приняла приглашение телеканала провести новые дебаты с Трампом.

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      Марина Совина
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