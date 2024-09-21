Харрис заявила о готовности ко вторым дебатам с Трампом

Харрис подтвердила, что готова провести вторые дебаты с Трампом 23 октября

Кандидат в президенты США Камала Харрис подтвердила, что готова провести вторые очные дебаты с экс-президентом Штатов Дональдом Трампом, о чем заявила на своей странице в соцсети X.

«Я с радостью приму участие во вторых президентских дебатах 23 октября. Надеюсь, Дональд Трамп присоединится ко мне», — написала она.

Перед этим Джен О'Мэлли Диллон, глава предвыборного штаба Харрис, подтвердил CNN, что та приняла приглашение телеканала провести новые дебаты с Трампом. «У Дональда Трампа не должно возникнуть проблем с согласием на эти дебаты», — посчитал он.

По данным телеканала, дебаты будут аналогичны тем, которые прошли между Трампом и президентом Джо Байденом в июне.

Трамп ранее заявлял, что вновь примет участие в дебатах, если они «пройдут на честной платформе».

Ранее стало известно, что Камала Харрис опередила Дональда Трампа на рекордные шесть процентных пунктов согласно опросу группы Morning Consult. Харрис поддерживает 51 процент опрошенных по сравнению с 45 процентами у Трампа, что является новым рекордом для кандидата в президенты от Демократической партии.