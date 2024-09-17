Опрос показал рекордное преимущество Харрис перед Трампом

Axios: Харрис опередила Трампа на рекордные шесть процентных пунктов

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опередила своего оппонента-республиканца Дональда Трампа на рекордные шесть процентных пунктов. Об этом сообщает Axios со ссылкой на опрос, проведенный консалтинговой группой Morning Consult.

«Morning Consult отмечает, что согласно опросу, Харрис поддерживает 51 процент опрошенных по сравнению с 45 процентами у Трампа, что является новым рекордом для кандидата в президенты от Демократической партии», — передает портал.

Социологи консалтинговой группы опросили 11 022 потенциальных американских избирателя в период с 13 по 15 сентября. Авторы материала уточнили, что погрешность опроса составила один процентный пункт.

9 сентября Трамп обошел Харрис по результатам общенационального опроса New York Times-Siena College. Его поддержали 48 процентов избирателей, в то время как его соперница заручилась поддержкой 47 процентов.