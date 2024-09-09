Трамп обошел Харрис в предвыборном опросе

Bloomberg: Трамп набрал 48 % и обошел Харрис в предвыборном опросе

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обошел свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис по результатам общенационального опроса New York Times-Siena College, пишет Bloomberg.

Экс-президента поддержали 48 процентов избирателей, в то время как его соперница заручилась поддержкой 47 процентов. Несмотря на то что результаты находятся в пределах погрешности, опрос свидетельствует о возможной остановке роста популярности Харрис в опросах и об устойчивости поддержки Трампа избирателями, пишет издание.

«Простая истина заключается в том, что, когда опрос отражает реальный электорат, президент Трамп лидирует», — заявил бывший главный социолог предвыборной кампании политика Тони Фабрицио.

Старший советник Харрис по коммуникациям Брайан Фэллон написал в социальных сетях, что она «считала себя аутсайдером» с тех пор, как стала кандидатом от Демократической партии. Он отметил, что Харрис «продолжает вести кампанию с таким настроем» и до выборов предстоит «много работы».

Ранее выдвинутый Трампом кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс назвал фальшивыми опросы, в которых лидирует соперница политика, действующий вице-президент страны Камала Харрис. Он утверждает, что СМИ часто публикуют фальшивые опросы, чтобы снизить явку республиканцев.