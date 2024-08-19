Кандидат Трампа в вице-президенты отказался верить предсказывающим ему поражение опросам

Кандидат в вице-президенты США Вэнс счел фальшивыми опросы, где лидирует Харрис

Выдвинутый бывшим американским лидером Дональдом Трампом кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс счел фальшивыми опросы, в которых лидирует соперница политика, действующий вице-президент страны Камала Харрис. Об этом сообщает Axios.

«Как вы видели в 2016 и 2020 годах, СМИ постоянно используют фальшивые опросы, чтобы снизить явку республиканцев и создать разногласия и конфликты с избирателями-республиканцами», — отметил он.

Вэнс выразил уверенность, что Трамп победит в президентской гонке в США. По его словам, команде экс-президента «просто нужно пересечь финишную черту».

Представитель кампании Трампа поделился с изданием заметкой социолога Трампа Тони Фабрицио, в которой указаны «исправленные» цифры, объясняющие разрыв между данными опросов 2020 года и окончательными результатами. Фабрицио отметил, что опросы в настоящее время показывают «фальшивое лидерство» Харрис.

Ранее телеканал ABC опубликовал результаты опроса, согласно которым 50 процентов американских избирателей поддерживают кандидата в президенты от демократов Камалу Харрис, а в поддержку Трампа выступают 45 процентов совершеннолетних избирателей. При этом среди тех, кто уже зарегистрировался в качестве избирателя, за Харрис отдали свои голоса 49 процентов, а за Трампа — 45.