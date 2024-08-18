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18:41, 18 августа 2024Мир

Раскрыты результаты опроса избирателей о кандидатах в президенты США

Ipsos: 50 % американцев поддерживают кандидата от демократов Харрис

Фото: Jonathan Drake / Reuters

50 процентов американских избирателей поддерживают кандидата в президенты от демократов Камалу Харрис. Результаты проведенного компанией Ipsos опроса жителей США о предстоящих выборах в стране раскрыл телеканал ABC.

Уточняется, что в поддержку ее конкурента от республиканцев Дональда Трампа выступают 45 процентов совершеннолетних избирателей. Тем временем среди тех, кто уже зарегистрировался в качестве избирателя, за Харрис отдали свои голоса 49 процентов, а за Трампа — 45.

Согласно результатам опроса большинство избирателей (53 процента) считают Харрис более квалифицированной для поста президента. Трамп по этому показателю набрал чуть меньше — 47 процентов.

Кроме того, среди совершеннолетних избирателей Харрис лидирует по таким показателям, как физическое здоровье, острота ума, честность и эмпатия.

Ранее политолог Малек Дудаков в беседе с «Лентой.ру» заявил, что у Трампа есть шанс победить на президентских выборах, так же как и у его главной конкурентки. По его мнению, нет ничего удивительного в том, что Харрис лидирует в опросах, потому что прошел всего месяц с начала ее участия в гонке.

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      Алина Черненко
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