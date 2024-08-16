Шансы Трампа и Харрис на выборах в США сравнили

Политолог Дудаков назвал реальными шансы Харрис победить на выборах в США

У экс-президента США есть шанс победить на президентских выборах, так же, как и у его главной конкурентки Камалы Харрис, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Малек Дудаков. Вместе с тем, он указал на высокий антирейтинг кандидатки в президенты.

«У Трампа неплохие шансы на победу, как и у Харрис. Списывать со счетов никого не стоит, хотя у многих появилось желание попытаться предсказать итоги выборов, — заметил политолог. — У Харрис сейчас "медовый месяц", потому что прошел всего месяц с начала ее участия в гонке, впереди партийный съезд. Так что нет ничего удивительного в том, что на данный момент она лидирует в опросах».

Однако, как отметил Дудаков, важно помнить и о высоком антирейтинге Харрис. Он напомнил, что Хиллари Клинтон в тот же период президентской гонки обгоняла своего соперника на шесть пунктов, Харрис — всего на 0,5.

«У нее не такой высокий рейтинг, как у Клинтон или у действующего главы США Джо Байдена во время прошлой предвыборной кампании. Если Харрис наломает дров после партийного съезда, во время дебатов с Трампом или произойдут какие-то форс-мажоры внутри Штатов, она может проиграть», — считает Дудаков.

Ранее Харрис обошла Трампа в опросе об экономическом доверии. Доверие ей выразили 42 процента опрошенных. Трамп набрал 41 процент, уступив своей конкурентке.

