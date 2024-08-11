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21:51, 11 августа 2024Мир

Харрис обошла Трампа в опросе об экономическом доверии

FT: Харрис обошла Трампа в опросе об экономическом доверии

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Вице-президент США Камала Харрис обошла своего соперника на предстоящих выборах президента страны Дональда Трампа в опросе об экономическом доверии. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на результаты совместного опроса со Школой бизнеса Росса Мичиганского университета.

Доверие Харрис в вопросах экономики выразили 42 процента опрошенных. Трамп набрал 41 процент, уступив своей конкурентке на один процент. При этом 60 процентов респондентов согласились с утверждением о том, что Харрис должна отказаться от экономического курса действующего президента США Джо Байдена или внести в него изменения.

Примечательно, что 42 процента респондентов заявили, что они будут жить лучше, если победу на выборах одержит Трамп. В отношении Харрис подобное мнение выразили 33 процента. Харрис и Трамп претендуют на пост президента США. Выборы главы государства пройдут 5 ноября.

Ранее Дональд Трамп обвинил Камалу Харрис в копировании его идей. По его словам, Харрис скопировала его предложение об отмене налогов на чаевые.

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      Артём Верейкин
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