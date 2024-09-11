Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:41, 11 сентября 2024Мир

Трамп допустил участие в новых дебатах с Харрис при одном условии

Трамп заявил, что примет участие во вторых дебатах с Харрис на честной платформе

Фото: Brian Snyder / Reuters

Бывший президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп назвал условие, при котором он вновь примет участие в дебатах с оппоненткой от демократов Камалой Харрис. Он заявил в комментарии телеканалу Fox News, что следующие дебаты должны пройти «на честной платформе».

«Возможно... Если они [дебаты] пройдут на честной платформе», — высказался Трамп.

Ранее Трамп оценил прошедшие теледебаты с вице-президентом Камалой Харрис. Он заявил, что дебаты стали лучшими за всю его политическую карьеру. По утверждению Трампа, другие люди сочли его выступление «большой победой».

Политик также рассказал о своей позиции по конфликту на Украине. Он подчеркнул, что хочет завершения боевых действий ради спасения человеческих жизней, добавив, что США заинтересованы в урегулировании конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      США могут разрешить ВСУ бить вглубь России в ближайшие недели. Почему для Киева важно получить одобрение Вашингтона?

      Раскрыта попытка организаторов экскурсии по коллекторам скрыть от следствия данные

      Аргентина проиграла Колумбии в матче отбора ЧМ-2026

      Проверять законность сделок с жильем в России собрались по-новому

      В ЛНР сообщили о продвижении российских военных к Северску

      Селена Гомес снялась в откровенных образах для глянца

      На Украине признали продвижение ВС России на покровском направлении

      Харрис описала Путина словами «съел бы Трампа на обед»

      Взрыв в российском городе произошел из-за устройства с таймером

      Запад потребовал от Украины создать реалистичный план «Б» в конфликте с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше