Трамп допустил участие в новых дебатах с Харрис при одном условии

Трамп заявил, что примет участие во вторых дебатах с Харрис на честной платформе

Бывший президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп назвал условие, при котором он вновь примет участие в дебатах с оппоненткой от демократов Камалой Харрис. Он заявил в комментарии телеканалу Fox News, что следующие дебаты должны пройти «на честной платформе».

«Возможно... Если они [дебаты] пройдут на честной платформе», — высказался Трамп.

Ранее Трамп оценил прошедшие теледебаты с вице-президентом Камалой Харрис. Он заявил, что дебаты стали лучшими за всю его политическую карьеру. По утверждению Трампа, другие люди сочли его выступление «большой победой».

Политик также рассказал о своей позиции по конфликту на Украине. Он подчеркнул, что хочет завершения боевых действий ради спасения человеческих жизней, добавив, что США заинтересованы в урегулировании конфликта.

