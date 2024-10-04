Байден отказался от участия в ряде предвыборных мероприятий Харрис из-за своего рейтинга

Axios: Байден готов отказаться от участия в ряде предвыборных мероприятий Харрис

Президент США Джо Байден выразил готовность отказаться от участия в ряде предвыборных мероприятий кандидата в американские лидеры Камалы Харрис из-за своего низкого рейтинга. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

«За закрытыми дверями Байден признался помощникам, что он непопулярен и он сделает все, что, по мнению команды Харрис, поможет ей выиграть», — утверждается в публикации.

По данным издания, ради успеха Харрис Байден готов не участвовать в предвыборных мероприятиях кандидата от Демократической партии в ряде штатов.

Кроме того, после выхода из президентской гонки американский лидер ограничил свой график. В материале сообщается, что в связи с этим помощникам Байдена стало труднее организовывать публичные мероприятия с его участием. Ряд сторонников американского президента также считают, что в последнее время он стремительно стареет из-за стресса и проблем с законом его сына Хантера Байдена.

Ранее Байден допустил, что у него может состояться встреча с президентом России Владимиром Путиным в ходе очередного саммита G20 или АТЭС.