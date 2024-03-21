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10:01, 21 марта 2024Мир

Стало известно о страхе Трампа перед деменцией

WP: Трамп боится деменции из-за страдавшего болезнью Альцгеймера отца

Фото: Annabelle Gordon / CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп имеет страх перед деменцией из-за страдавшего болезнью Альцгеймера отца Фреда Трампа-старшего. Об этом сообщает The Washington Post.

«Дональд, без сомнения, боится болезни Альцгеймера. Он не скажет об этом и не признается. Но это имеет значение, потому что каждый день он адресует [президенту Джо] Байдену вопрос, способен ли тот психологически выполнять эту работу», — отметил бывший топ-менеджер Trump Organization.

Как уточняет издание, Трампу сейчас 77 лет, и примерно в этом возрасте заболевание начало развиваться у отца экс-президента. Это стало тяжелым ударом для Трампа, который позже в интервью Playboy заявил, что «вид отца, страдающего болезнью Альцгеймера, заставил его задуматься вслух о бессмысленности жизни».

Тем не менее Трамп «использует это заболевание как политическое оружие» и регулярно обвиняет президента США Джо Байдена в деменции. Он также указывал, что в 2018 году успешно прошел Монреальский тест на когнитивные способности, который позволяет выявить признаки раннего слабоумия.

В свою очередь, разработавший тест невролог Зиад Насреддин утверждает, что если 70-летний человек проходил проверку только в 2018 году, ее результаты на сегодняшний день были бы уже недействительными, поскольку в таком возрасте тест следует пересдавать каждые полтора-два года. «С возрастом риск повышается, и ситуация может ухудшиться», — сказал врач.

Ранее американский миллиардер Нельсон Пельтц рассказал, что на предстоящих президентских выборах намерен голосовать за Трампа. По словам Пельтца, умственного состояние его соперника Байдена является действительно пугающим.

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      Виктория Кондратьева
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