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11:53, 19 марта 2024Мир

Американский миллиардер заявил о пугающем умственном состоянии Байдена

FT: американский миллиардер Пельтц назвал умственное состояние Байдена пугающим
СюжетПрезидентские выборы в США
Нельсон Пельтц

Нельсон Пельтц. Фото: Mike Blake / Reuters

Американский инвестор и миллиардер Нельсон Пельтц сообщил, что на предстоящих президентских выборах намерен голосовать за бывшего президента США Дональда Трампа, так как умственное состояние его главного соперника, президента США Джо Байдена можно назвать пугающим. Об этом сообщает Financial Times.

«Умственное состояние президента США действительно пугающее. (...) Я не знаю, кто говорит от его имени, и это вызывает у меня беспокойство», — заявил Пельтц.

Бизнесмен также выразил мнение, что Соединенные Штаты деградируют из-за роста иммиграции, вызванного политикой Байдена.

При этом миллиардер добавил, что не будет доволен, если к власти в США придет Трамп. Пельтц поддерживал экс-президента США на выборах 2020 года, однако выразил сожаление об этом после штурма здания Капитолия, учиненного сторонниками Трампа в январе 2021 года.

В начале марта американский конгрессмен от Республиканской партии Энди Биггс раскритиковал умственные способности Байдена и заявил, что президент не способен управлять страной. В феврале специальный прокурор Роберт Хер представил отчет, в котором назвал проблемы с памятью Байдена причиной ненадлежащего хранения им секретных документов.

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      Елизавета Мытарева
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