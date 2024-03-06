Байдена уличили в отсутствии руководства США
Соединенными Штатами руководит администрация президента, а не сам американский лидер Джо Байден в силу его ментальных проблем. Об этом в уличающем президента интервью Fox Business сообщил конгрессмен от Республиканской партии США Энди Биггс.
«Все мы видим его умственные способности, когнитивные нарушения. Все мы ощущаем, что в действительности не Байден стоит во главе страны», — сказал парламентарий.
По его словам, когнитивные способности Байдена ухудшаются с каждым днем, что «видно всему миру и общественности».
«Не могу сказать, сколько именно человек ко мне подходят и спрашивают, кто в действительности управляет страной. Это его кабинет. Каждый из них правит в своей вотчине», — добавил Биггс.
Ранее стало известно, что Байден победил во всех президентских праймериз Демократической партии США в «супервторник».