Байдена уличили в отсутствии руководства США

Fox Business: конгрессмен Биггс уличил Байдена в отсутствии руководства страной

Соединенными Штатами руководит администрация президента, а не сам американский лидер Джо Байден в силу его ментальных проблем. Об этом в уличающем президента интервью Fox Business сообщил конгрессмен от Республиканской партии США Энди Биггс.

«Все мы видим его умственные способности, когнитивные нарушения. Все мы ощущаем, что в действительности не Байден стоит во главе страны», — сказал парламентарий.

По его словам, когнитивные способности Байдена ухудшаются с каждым днем, что «видно всему миру и общественности».

«Не могу сказать, сколько именно человек ко мне подходят и спрашивают, кто в действительности управляет страной. Это его кабинет. Каждый из них правит в своей вотчине», — добавил Биггс.

Ранее стало известно, что Байден победил во всех президентских праймериз Демократической партии США в «супервторник».