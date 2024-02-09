Ненадлежащее хранение секретных документов Байденом объяснили

Байден хранил секретные документы по «невинной ошибке» из-за проблем с памятью

Президент США Джо Байден в ходе общения с командой спецпрокурора, расследовавшей ненадлежащее хранение секретных документов, не мог вспомнить даты и путался в деталях, поэтому и бумаги он хранил «по невинной ошибке». Такое объяснение содержится в опубликованном отчете спецпрокурора, передает РИА Новости.

8 февраля специальный прокурор Роберт Хер представил доклад по делу о ненадлежащем хранении секретных документов, из-за которого президенту Байдену могло грозить уголовное наказание. В материале Хер отметил, что американский лидер хранил у себя бумаги «по невинной ошибке» из-за проблем с памятью.

Документы, относящиеся к периоду, когда Байден занимал пост вице-президента, были обнаружены в связанном с ним аналитическом центре в Вашингтоне, в офисе, который в 2017-2019 годах использовал Байден.

«В ходе интервью с нашей командой память подводила Байдена. Он не помнил, когда был вице-президентом, забыл в первый день опроса, когда закончился его срок», — говорится в отчете.