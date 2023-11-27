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15:31, 27 ноября 2023Мир

В США предупредили об угрозе нацбезопасности из-за Байдена

Fox News: использование Байденом секретных документов угрожает нацбезопасности

Фото: Tom Brenner / Reuters

Неправильное использование президентом США Джо Байденом секретных документов угрожает американской национальной безопасности. Об этом предупредил председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности Джеймс Комер, сообщает Fox News.

По его словам, комитет получил информацию, которая противоречит важным деталям заявлений Белого дома и личного адвоката американского лидера об обнаружении документов в «Байден Пенн центре» Пенсильванского университета.

Согласно расследованию, документы оказались там на 18 месяцев раньше, чем утверждали представители президента. Кроме того, Байден задействовал значительные ресурсы, в том числе пятерых сотрудников Белого дома и сотрудника Министерства обороны США, чтобы получить доступ к данным.

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«Белый дом ранее заявил, что секретные документы были найдены в "запертом чулане" центра Байдена. Однако, по показаниям свидетелей, ящики с документами не всегда хранились там. Такое ненадлежащее хранение секретных материалов вызывает серьезные опасения, что к ним могли получить доступ лица, не имеющие надлежащего допуска», — подчеркнул Комер.

У комитета также есть серьезные опасения, что Байден мог хранить конфиденциальные документы, связанные с конкретными странами, в которых находились зарубежные бизнес-активы его семьи.

Конгрессмен отметил, что деликатный характер информации, содержащейся в этих документах, может показать, в какой степени была скомпрометирована национальная безопасность США.

Ранее Комер также заявил об обнаружении чека на имя Джо Байдена на 40 тысяч долларов, якобы связанных с китайской государственной компанией CEFC China Energy. Он добавил, что американский президент якобы получил выгоду от теневых деловых сделок своей семьи в Китае.

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