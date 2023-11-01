В Конгрессе США заявили об отмытых китайских деньгах на счете Байдена

Конгрессмен Комер: Байден получил от брата 40 тысяч долларов, отмытых в Китае

Председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США, республиканец от штата Кентукки Джеймс Комер заявил об обнаружении чека на имя президента Джо Байдена на 40 тысяч долларов, якобы связанных с китайской государственной компанией CEFC China Energy. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Джо Байден получил 40 тысяч долларов, отмытых в Китае, от [брата] Джеймса Байдена и Сары Байден. Комитет по надзору имеет [в своем распоряжении соответствующие] банковские записи», — говорится в сообщении.

Комер отметил, что Байден якобы получил выгоду от теневых деловых сделок своей семьи в Китае. Конгрессмен также упрекнул американского лидера в том, что тот подверг себя шантажу со стороны Китая в будущем и поставил интересы США ниже собственных.

По его словам, деньги пришли на банковский счет Байдена 3 сентября 2017 года посредством отправки чека с пометкой «возврат займа» от его младшего брата Джеймса. В марте того же года он вместе с сыном Хантером Байденом получил порядка миллиона долларов от CEFC China Energy. Конгрессмен подчеркнул, что у комитета есть соответствующий чек, его фотографию он выложил в комментариях посту.

Представитель аппарата юрисконсульта Белого дома Иэн Сэмс раскритиковал заявление республиканца. «Ложь и теории заговора Комера с каждым днем ​​становятся все более отчаянными», — ответил он в соцсети X.

Ранее спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти рассказал, что республиканцы из надзорного комитета палаты обнаружили два перевода сыну действующего американского лидера Хантеру на сумму 260 тысяч долларов, которые пришлись на период, когда Байден-старший баллотировался на пост главы государства.

Тем временем в октябре сообщалось, что Джо Байден дал показания прокуратуре США в рамках расследования о ненадлежащем хранении секретных документов. Как уточнили знакомые с ситуацией источники, политик был допрошен под руководством специального прокурора Роберта Хура.