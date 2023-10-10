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03:33, 10 октября 2023Мир

Байден дал показания по делу о секретных документах

Джо Байден дал показания по делу о ненадлежащем хранении секретных документов
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Yuri Gripas / Globallookpress.com

Американский президент Джо Байден дал показания прокуратуре США в рамках расследования о ненадлежащем хранении секретных документов. Об этом сообщил пул журналистов Белого дома со ссылкой на представителя американской администрации Иана Сэмса, пишет РИА Новости.

Как уточнили источники, политик был допрошен под руководством специального прокурора Роберта Хура. Они отметили, что Байден давал показания добровольно в течение двух дней — в воскресенье и в понедельник, 8 и 9 октября.

10 января в аналитическом центре Penn Biden Center обнаружили секретные бумаги времен его вице-президентства. Президент не знал о содержании бумаг, об их обнаружении ему сообщил адвокат. Позднее в частном доме Байдена нашли еще шесть новых секретных документов. Материалы относятся к периодам времени, когда политик был сенатором и вице-президентом США.

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    Марина Совина
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