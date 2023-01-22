В частном доме Байдена обнаружили новые секретные документы

В частном доме президента США Байдена обнаружили еще шесть новых секретных документов

В частном доме президента США Джо Байдена обнаружили еще шесть новых секретных документов. Об этом сообщил адвокат американского лидера, передает ТАСС.

Сотрудники Минюста США при проверке в доме американского президента в Уилмингтоне нашли документы с «пометками о конфиденциальности». Материалы относятся к периодам времени, когда Байден был сенатором и вице-президентом США.

Ранее Байден, комментируя найденные у него секретные документы, заявил, что оказывает полное содействие в разбирательстве и выразил надежду, что ситуация скоро разрешится.

10 января стало известно, что в аналитическом центре Байдена были обнаружены секретные бумаги времен его вице-президентства. Глава Белого дома не знал о содержании документов, об их обнаружении ему рассказал адвокат.