Байден прокомментировал дело о секретных документах фразой писательницы

Байден высказался о ситуации с найденными у него секретными бумагами фразой писательницы

Президент США Джо Байден прокомментировал найденные у него секретные документы фразой писательницы Гертруды Стайн. Его слова приводит агентство Associated Press (AP).

«Я думаю, вы поймете, что там ничего нет. Там нет даже ничего», — процитировал Стайн американский лидер. Он также уверил, что оказывает полное содействие в разбирательстве и выразил надежду, что ситуация скоро разрешится.

Выражение, которое в оригинале звучит как «there's no there there», приобрело популярность в англоязычном мире после публикации в 1937 году книги «Автобиография каждого», написанной Стайн. Так она пыталась передать свои ощущения от того, что дома, в котором она провела свое детство, больше нет.

10 января стало известно, что в аналитическом центре Байдена были обнаружены секретные бумаги времен его вице-президентства. Глава Белого дома не знал о содержании документов, об их обнаружении ему рассказал адвокат.