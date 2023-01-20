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04:16, 20 января 2023Мир

Байден прокомментировал дело о секретных документах фразой писательницы

Байден высказался о ситуации с найденными у него секретными бумагами фразой писательницы
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден прокомментировал найденные у него секретные документы фразой писательницы Гертруды Стайн. Его слова приводит агентство Associated Press (AP).

«Я думаю, вы поймете, что там ничего нет. Там нет даже ничего», — процитировал Стайн американский лидер. Он также уверил, что оказывает полное содействие в разбирательстве и выразил надежду, что ситуация скоро разрешится.

Выражение, которое в оригинале звучит как «there's no there there», приобрело популярность в англоязычном мире после публикации в 1937 году книги «Автобиография каждого», написанной Стайн. Так она пыталась передать свои ощущения от того, что дома, в котором она провела свое детство, больше нет.

10 января стало известно, что в аналитическом центре Байдена были обнаружены секретные бумаги времен его вице-президентства. Глава Белого дома не знал о содержании документов, об их обнаружении ему рассказал адвокат.

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Варвара Кузьмина
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