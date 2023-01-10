В США нашли секретные документы времен вице-президентства Байдена

CBS: в аналитическом центре нашли секретные документы времен вице-президентства Байдена

В аналитическом центре Penn Biden Center нашли секретные документы времен вице-президентства нынешнего лидера США Джо Байдена. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Отмечается, что в начале ноября в преддверии промежуточных выборов доверенными лицами Байдена было обнаружено порядка десяти материалов. Они хранились вместе с другими бумагами, не содержащими закрытые данные.

О находке был уведомлен национальный архив. По информации телеканала, адвокаты американского лидера сами предложили передать документы, они не являлись предметом запросов или расследований.

Министр юстиции США Меррик Гарланд поручил прокурору страны в северном округе выяснить происхождение материалов и то, как они оказались в аналитическом центре. Сам Байден не знал о содержании документов, об их обнаружении главе Белого дома рассказал адвокат.

В октябре The Washington Post сообщило об изъятии из поместья бывшего президента США Дональда Трампа секретных документов, которые содержали «чувствительные разведданные» об Иране и Китае.

Обыски в имении Трампа Мар-а-Лаго прошли в августе. В них участвовали около ста агентов ФБР. Национальное управление архивов и документации США заявило, что более 100 полученных бумаг содержат секретные сведения.

