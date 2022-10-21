Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:38, 21 октября 2022Мир

ФБР изъяло из поместья Трампа секретные документы об Иране и Китае

WP: ФБР изъяло из поместья Трампа секретные документы с разведданными об Иране и Китае

Фото: Brian Snyder / Reuters

Секретные документы, изъятые в ходе обыска ФБР из поместья бывшего президента США Дональда Трампа, содержали «чувствительные разведданные» об Иране и Китае. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на новую аудиокнигу американского журналиста Боба Вудворда о Трампе.

Осведомленные источники сообщили, что по крайней мере в одном из документов фигурировали сведения о ракетной программе Тегерана. По словам собеседников газеты, их рассекречивание может раскрыть методы и людей, с помощью которых США собирали разведданные.

Отмечается, что в других документах описывается разведывательная деятельность страны в Китае.

Материалы по теме:
События в мире внушают страх миллионам людей. Как справиться с тревогой и паникой, когда кажется, что нет сил держаться?
События в мире внушают страх миллионам людей.Как справиться с тревогой и паникой, когда кажется, что нет сил держаться?
30 сентября 2022
Навязчивые мысли о плохом отравляют жизнь и рушат психику. Как избавиться от них: 12 лайфхаков от психологов
Навязчивые мысли о плохом отравляют жизнь и рушат психику.Как избавиться от них: 12 лайфхаков от психологов
5 октября 2022

Ранее издание опубликовало еще один отрывок из книги Вудворда, в котором говорилось, что Трамп знал о секретности изъятой из его поместья переписки с главой КНДР Ким Чен Ыном, которую он вел на посту главы государства. Отмечается, что в декабре 2019 года Трамп, показав журналисту письма, полученные от северокорейского коллеги, попросил не рассказывать о них.

Обыски в имении Трампа Мар-а-Лаго прошли в августе. В них участвовали около ста агентов ФБР. Экс-президент предположил, что действия ФБР связаны с его потенциальным участием в выборах на пост президента 2024 года. Он назвал происходящее неуместным. Позже Национальное управление архивов и документации США заявило, что более 100 документов, которые вывезли из поместья, содержат секретные сведения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
ФБР изъяло из поместья Трампа секретные документы об Иране и Китае
Дженнифер Лоуренс в коротком платье показала фигуру после родов
Стало известно об отказе Медведева в молодости сменить спортивное гражданство
Мужчина сорвал джекпот в лотерею благодаря любимому гонщику
Россиянин убил гражданскую жену и заявил в полицию о ее пропаже
Названа особенность российских «Ланцетов»
Найдено упражнение для похудения при многочасовой сидячей работе
Работников в приграничном с Украиной регионе рекомендовали перевести на удаленку
Приднестровье попросило у России помощи из-за газа
Украина ввела удостоверения для возвращающихся из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.