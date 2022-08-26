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Трамп высказался о найденных в его имении секретных документах

Трапм заявил, что найденные в Мар-а-Лаго документы не содержат упоминаний ядерного оружия

Фото: Kate Munsch / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что найденные в его имении Мар-а-Лаго документы вопреки ранее появившимся сообщениям не содержат упоминаний о ядерном оружии. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, его цитирует РИА Новости.

«Показания сильно отредактированы​​​. Никаких упоминаний "ядерного", публичная отговорка ФБР и минюста», — утверждает экс-президент.

По словам политика, суд не должен был выдавать ордер на обыск его имения. Он назвал это «охотой на ведьм».

9 августа Дональд Трамп рассказал об обысках в своем имении Мар-а-Лаго. В них участвовали порядка ста агентов ФБР. Политик предположил, что действия ФБР связаны с его потенциальным участием в выборах на пост президента 2024 года. Он назвал этот обыск неуместным.

Позже Национальное управление архивов и документации США заявило, что более 100 документов, содержат секретные сведения на 700 страницах в материалах, которые вывезли из поместья.

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Марина Совина
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