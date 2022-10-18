Трампа уличили в осведомленности о секретности переписки с Ким Чен Ыном

WP: Трамп знал, что изъятая у него переписка с Ким Чен Ыном носит секретный характер

Экс-президент США Дональд Трамп знал, что изъятая из его поместья переписка с главой КНДР Ким Чен Ыном, которую он вел на посту главы государства, носит секретный характер. Об этом говорится в новой аудиокниге о Трампе, сообщает газета Washington Post.

Ранее бывший американский лидер неоднократно утверждал, что не забирал никаких секретных документов из Белого дома после окончания президентского срока. В статье отмечается, что в декабре 2019 года Трамп, показав журналисту Бобу Вудворду письма, полученные от северокорейского коллеги, попросил не рассказывать о них. Также в январе 2020-го Вудворд в телефонном разговоре попросил Трампа показать письма, которые он написал Ким Чен Ыну. «О, это совершенно секретно», — ответил тогда глава государства.

Заметки об этих беседах отражены в аудиокниге под названием «Записи Трампа: двадцать интервью Боба Вудворда с президентом Трампом».

9 августа Дональд Трамп рассказал об обысках в своем имении Мар-а-Лаго. В них участвовали около ста агентов ФБР. Экс-президент предположил, что действия ФБР связаны с его потенциальным участием в выборах на пост президента 2024 года. Он назвал этот обыск неуместным. Также политик высказался о найденных в его имении секретных документах.