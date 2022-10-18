Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:14, 18 октября 2022Мир

Трампа уличили в осведомленности о секретности переписки с Ким Чен Ыном

WP: Трамп знал, что изъятая у него переписка с Ким Чен Ыном носит секретный характер

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Экс-президент США Дональд Трамп знал, что изъятая из его поместья переписка с главой КНДР Ким Чен Ыном, которую он вел на посту главы государства, носит секретный характер. Об этом говорится в новой аудиокниге о Трампе, сообщает газета Washington Post.

Ранее бывший американский лидер неоднократно утверждал, что не забирал никаких секретных документов из Белого дома после окончания президентского срока. В статье отмечается, что в декабре 2019 года Трамп, показав журналисту Бобу Вудворду письма, полученные от северокорейского коллеги, попросил не рассказывать о них. Также в январе 2020-го Вудворд в телефонном разговоре попросил Трампа показать письма, которые он написал Ким Чен Ыну. «О, это совершенно секретно», — ответил тогда глава государства.

Заметки об этих беседах отражены в аудиокниге под названием «Записи Трампа: двадцать интервью Боба Вудворда с президентом Трампом».

9 августа Дональд Трамп рассказал об обысках в своем имении Мар-а-Лаго. В них участвовали около ста агентов ФБР. Экс-президент предположил, что действия ФБР связаны с его потенциальным участием в выборах на пост президента 2024 года. Он назвал этот обыск неуместным. Также политик высказался о найденных в его имении секретных документах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Суровикин назвал напряженной ситуацию в зоне проведения спецоперации
В Китае назвали цель США в отношении Украины
Интервью Суровикина назвали новым подходом к информированию россиян об СВО
В ООН призвали задействовать Конвенцию о биооружии из-за США
Стерлинг показал знания русского языка перед турниром UFC
Трампа уличили в осведомленности о секретности переписки с Ким Чен Ыном
Европарламент призвал принять Румынию и Болгарию в Шенген
Стрелков подтвердил свое участие в спецоперации
На «Госуслугах» произошел сбой при оформлении загранпаспортов
Бузова поделилась подробностями изучения четвертого иностранного языка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.