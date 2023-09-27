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03:00, 27 сентября 2023Мир

В Конгрессе рассказали о поступлении на счет Байдена денег из Китая

Конгрессмен Маккарти: на счет Байдена поступали денежные переводы из Китая
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP / Consolidated News Photos

На счет, где указан домашний адрес американского президента Джо Байдена, поступали денежные переводы из Китая. Об этом рассказал спикер палаты представителей США Кевин Маккарти в соцсети Х.

«Деньги из Китая были переведены на счет, в котором в качестве адреса указан дом Байдена в штате Делавэр», — указал конгрессмен.

Маккарти подчеркнул, что республиканцы из надзорного комитета палаты обнаружили два перевода сыну американского лидера Хантеру Байдену на сумму 260 тысяч долларов, которые пришлись на период, когда Байден-старший баллотировался на пост главы государства.

Член Конгресса уточнил, что расследование в рамках процедуры импичмента «раскроет всю правду».

В начале сентября член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что вскоре пройдет голосование по запуску расследования в рамках процедуры импичмента президента страны.

Конгрессвумен анонсировала голосование по импичменту Байдена и подчеркнула, что политику следует представить все коммуникации от его имени или псевдонимов. Кроме того, он должен предъявить банковские выписки, источники дохода, журнал посетителей и подробности встреч из его дома в штате Делавэр.

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    Марина Совина
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