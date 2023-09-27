В Конгрессе рассказали о поступлении на счет Байдена денег из Китая

Конгрессмен Маккарти: на счет Байдена поступали денежные переводы из Китая

На счет, где указан домашний адрес американского президента Джо Байдена, поступали денежные переводы из Китая. Об этом рассказал спикер палаты представителей США Кевин Маккарти в соцсети Х.

«Деньги из Китая были переведены на счет, в котором в качестве адреса указан дом Байдена в штате Делавэр», — указал конгрессмен.

Маккарти подчеркнул, что республиканцы из надзорного комитета палаты обнаружили два перевода сыну американского лидера Хантеру Байдену на сумму 260 тысяч долларов, которые пришлись на период, когда Байден-старший баллотировался на пост главы государства.

Член Конгресса уточнил, что расследование в рамках процедуры импичмента «раскроет всю правду».

В начале сентября член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что вскоре пройдет голосование по запуску расследования в рамках процедуры импичмента президента страны.

Конгрессвумен анонсировала голосование по импичменту Байдена и подчеркнула, что политику следует представить все коммуникации от его имени или псевдонимов. Кроме того, он должен предъявить банковские выписки, источники дохода, журнал посетителей и подробности встреч из его дома в штате Делавэр.