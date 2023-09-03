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21:57, 3 сентября 2023Мир

В США анонсировали голосование по импичменту Байдену

Конгрессвуман Грин анонсировала голосование по импичменту Байдену
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Wurm / Reuters

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что вскоре пройдет голосование по запуску расследования в рамках процедуры импичмента президента страны Джо Байдена. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Конгрессвуман анонсировала голосование по импичменту Байдена и подчеркнула, что политику следует представить все коммуникации от его имени или псевдонимов. Кроме того, он должен предъявить банковские выписки, источники дохода, журнал посетителей и подробности встреч из его дома в штате Делавэр. От Байдена также требуют предоставить «перечень рецептурных лекарств, которые маскируют его умственный упадок».

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В конце августа в Конгрессе США выступили за начало импичмента Байдена. Тогда уточнялось, что процедуру могут запустить уже в сентябре.

В июне член палаты представителей Конгресса США Лорен Боберт поставила вопрос об импичменте Джо Байдену из-за его неспособности выполнять обязанности по охране границ страны.

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    Марина Совина
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