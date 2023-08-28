Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:56, 28 августа 2023Мир

В Конгрессе США выступили за начало импичмента Байдена

Hill: в Конгрессе США выступили за начало импичмента Джо Байдена в сентябре
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Некоторые республиканцы палаты представителей конгресса США выступает за начало процедуры импичмента президента Джо Байдена в сентябре. Об этом сообщает The Hill.

«У нас достаточно собрано доказательств, чтобы провести импичмент», — заявил член палаты представителей США, республиканец от штата Южная Каролина Ральф Норман.

По данным издания, некоторые республиканцы колеблются, заявляя, что еще не готовы рассматривать вопрос об импичменте. По словам члена палаты представителей, республиканца от штата Небраска Дона Бэкона, для проведения расследования в рамках процедуры импичмента необходимо иметь четкие доказательства серьезного преступления или правонарушения.

В июне член палаты представителей Конгресса США Лорен Боберт поставила вопрос об импичменте Джо Байдену из-за его неспособности выполнять обязанности по охране границ страны.

Еще в ноябре прошлого года Байден назвал комедией разговоры о возможности объявить ему импичмент. По его словам, американская общественность хочет, чтобы администрация США «двигалась дальше и добивалась результата».

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике ВСУ в Подмосковье

    Официантка получила неожиданное послание от клиента и вызвала споры в сети

    Военкор назвал признак нехватки людей в рядах ВСУ

    В Конгрессе США выступили за начало импичмента Байдена

    Экспорту российского угля предрекли снижение

    Иностранец пожил в России и назвал странные привычки русских

    Врач назвала основные симптомы заражения паразитами у взрослых

    В США рассказали о сроках начала расследования об импичменте Байдену

    В Кривом Роге произошли взрывы

    Российская артиллерия уничтожила гаубицу НАТО на краснолиманском направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости