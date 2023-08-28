В Конгрессе США выступили за начало импичмента Байдена

Hill: в Конгрессе США выступили за начало импичмента Джо Байдена в сентябре

Некоторые республиканцы палаты представителей конгресса США выступает за начало процедуры импичмента президента Джо Байдена в сентябре. Об этом сообщает The Hill.

«У нас достаточно собрано доказательств, чтобы провести импичмент», — заявил член палаты представителей США, республиканец от штата Южная Каролина Ральф Норман.

По данным издания, некоторые республиканцы колеблются, заявляя, что еще не готовы рассматривать вопрос об импичменте. По словам члена палаты представителей, республиканца от штата Небраска Дона Бэкона, для проведения расследования в рамках процедуры импичмента необходимо иметь четкие доказательства серьезного преступления или правонарушения.

В июне член палаты представителей Конгресса США Лорен Боберт поставила вопрос об импичменте Джо Байдену из-за его неспособности выполнять обязанности по охране границ страны.

Еще в ноябре прошлого года Байден назвал комедией разговоры о возможности объявить ему импичмент. По его словам, американская общественность хочет, чтобы администрация США «двигалась дальше и добивалась результата».