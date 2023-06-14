Законодатель США внесла в Конгресс статьи об импичменте Байдену

Законодатель США внесла в Конгресс вопрос об импичменте Байдену из-за его политики

Член Палаты представителей Конгресса США Лорен Боберт, штат Колорадо, поставила вопрос об импичменте президенту Джо Байдену из-за его неспособности выполнять обязанности по охране границ страны. Об этом законодатель написала в своем Twitter.

«Джо Байден полностью провалил свою конституционную обязанность по защите нашей южной границы», — отметила политик.

Из-за этого Боберт приняла соответствующее решение, чтобы отстранить политика от должности главы государства.

В мае член палаты представителей США и член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что законопроект об объявлении импичмента действующему президенту США внесут на рассмотрение. По ее словам, с января 2021 года Байден «работает над планомерным уничтожением этой страны [Штатов]».

Политик такжеобвинила Байдена в абсолютной неспособности защитить страну. По ее мнению, Байден нарушает конституционные обязанности по поддержанию охраны границ. Грин назвала его прямой угрозой нацбезопасности США.

Еще в ноябре прошлого года Джо Байден назвал комедией разговоры о возможности объявить ему импичмент. По его словам, американская общественность хочет, чтобы администрация США «двигалась дальше и добивалась результата».