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18:25, 18 мая 2023Мир

В США внесут на рассмотрение законопроект об импичменте Байдену

Конгрессвумен Грин подаст на рассмотрение законопроект о вынесении импичмента Байдену

Фото: Kiyoshi Ota / Pool / AP

Законопроект об объявлении импичмента действующему президенту США Джо Байдену внесут на рассмотрение в четверг, 18 мая. Об этом заявила в видеообращении член палаты представителей США и член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в Twitter.

«Я заявляю о намерении представить сегодня статьи об импичменте главе исполнительной власти Америки, который с 20 января 2021 года работает над планомерным уничтожением этой страны, президенту США Джозефу Робинетту Байдену», — сказала конгрессвумен.

Политик обвинила Байдена в абсолютной неспособности защитить страну. Она заявила, что действующий президент нарушает конституционные обязанности по поддержанию охраны границ, и назвала Байдена прямой угрозой нацбезопасности США. Грин подчеркнула, что это будет первый набор статей, которые она представит против Байдена, намеренно не выполняющего, по ее словам, свои обязанности на посту президента.

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Она добавила, что также представит статьи об импичменте генеральному прокурору США Меррику Гарланду и американскому министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу.

Ранее Байден назвал комедией разговоры о возможности объявить ему импичмент. «Я слышал, что сообщалось много раз, республиканцы говорили и бывший президент говорил: "Сколько раз вы подвергнете импичменту Байдена?" Я думаю, американский народ увидит это тем, чем это и является: это просто почти комедия», — сказал американский лидер.

В январе 2023 года в МИД России допустили, что республиканцы могут решиться на объявление импичмента Байдену из-за скандала вокруг обнаруженных в его гараже и старом офисе секретных документов. Документы, о которых идет речь, были обнаружены 10 января в аналитическом центре Байдена, использовавшемся политиком как личный офис с 2017 по 2020 год. Вскоре нашли вторую партию документов в его доме в Делавэре.

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Варвара Кошечкина
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