В США внесут на рассмотрение законопроект об импичменте Байдену

Конгрессвумен Грин подаст на рассмотрение законопроект о вынесении импичмента Байдену

Законопроект об объявлении импичмента действующему президенту США Джо Байдену внесут на рассмотрение в четверг, 18 мая. Об этом заявила в видеообращении член палаты представителей США и член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в Twitter.

«Я заявляю о намерении представить сегодня статьи об импичменте главе исполнительной власти Америки, который с 20 января 2021 года работает над планомерным уничтожением этой страны, президенту США Джозефу Робинетту Байдену», — сказала конгрессвумен.

Политик обвинила Байдена в абсолютной неспособности защитить страну. Она заявила, что действующий президент нарушает конституционные обязанности по поддержанию охраны границ, и назвала Байдена прямой угрозой нацбезопасности США. Грин подчеркнула, что это будет первый набор статей, которые она представит против Байдена, намеренно не выполняющего, по ее словам, свои обязанности на посту президента.

Она добавила, что также представит статьи об импичменте генеральному прокурору США Меррику Гарланду и американскому министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу.

Ранее Байден назвал комедией разговоры о возможности объявить ему импичмент. «Я слышал, что сообщалось много раз, республиканцы говорили и бывший президент говорил: "Сколько раз вы подвергнете импичменту Байдена?" Я думаю, американский народ увидит это тем, чем это и является: это просто почти комедия», — сказал американский лидер.

В январе 2023 года в МИД России допустили, что республиканцы могут решиться на объявление импичмента Байдену из-за скандала вокруг обнаруженных в его гараже и старом офисе секретных документов. Документы, о которых идет речь, были обнаружены 10 января в аналитическом центре Байдена, использовавшемся политиком как личный офис с 2017 по 2020 год. Вскоре нашли вторую партию документов в его доме в Делавэре.