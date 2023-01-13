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17:49, 13 января 2023Мир

Шансы объявления импичмента Байдену оценили

Политолог Козюлин допустил объявление импичмента Байдену из-за секретных документов
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Yuichi Yamazaki / Reuters

Республиканцы могут решиться на объявление импичмента президенту США Джо Байдену из-за скандала вокруг обнаруженных в его гараже и старом офисе секретных документов. Шансы на подобное развитие событий оценил заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин в беседе с «Лентой.ру».

Политолог предположил, что в ответ демократы будут пытаться засудить бывшего президента США Дональда Трампа, в резиденции которого несколькими месяцами ранее также были обнаружены конфиденциальные документы. «Разделение политической элиты США останется прежним, но в медийном противостоянии добавится огня», — сказал Козюлин.

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10 января стало известно, что в аналитическом центре Байдена, использовавшемся политиком как личный офис с 2017 по 2020 годы, нашли секретные документы времен его вице-президентства. По данным американских СМИ, среди найденных бумаг были докладные записки американской разведки и материалы брифингов, связанных с Украиной, Ираном и Британией. Американский лидер заявил, что обнаружение документов стало для него неожиданностью, и пообещал сотрудничать со следствием.

Вскоре помощники политика нашли и вторую партию документов в его доме в Делавэре. Их число и содержание не уточняется. 12 января Министерство юстиций США назначило специального прокурора для расследования «ненадлежащего хранения секретных документов» в доме и бывшем офисе Байдена — им станет Роберт Хур, в прошлом федеральный прокурор в Мэриленде.

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Валентина Шварцман
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