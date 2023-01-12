Помощники Байдена обнаружили вторую партию секретных документов

NBC: помощники президента США Байдена обнаружили вторую партию секретных документов

Помощники президента США Джо Байдена обнаружили вторую партию секретных документов, связанных с главой Белого дома. Об этом сообщает NBC.

По данным собеседников телеканала, засекреченные бумаги были обнаружены «в месте за пределами вашингтонского офиса, который Байден использовал после ухода из администрации Барака Обамы».

Ранее в постоянном комитете по разведке палаты представителей Конгресса США призвали провести расследование в связи с обнаружением секретных бумаг времен вице-президентства нынешнего американского лидера Джо Байдена. Конгрессмен Майк Тернер считает, что найденные документы могут свидетельствовать о потенциальном нарушении главой Белого дома законов о защите национальной безопасности, в частности закона о шпионаже и закона о президентских записях.

