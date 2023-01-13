В США назначили прокурора для расследования сокрытых у Байдена документов

В США прокурором для расследования обращения Байдена с секретными документами назначен Хур

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд назначил специального советника для расследования «ненадлежащего хранения секретных документов» в доме и бывшем офисе президента страны Джо Байдена — им станет Роберт Хур. Об этом пишет Reuters.

Хур ранее занимал пост главного федерального прокурора в Мэриленде при экс-президенте Дональде Трампе. Теперь он будет выяснять, действительно ли Байден хранил секретные записи ненадлежащим образом, фактически сокрыв их в своей резиденции в Делавэре.

10 января стало известно, что в аналитическом центре Penn Biden Center нашли секретные документы времен вице-президентства Байдена. Он не знал о содержании документов, об их обнаружении главе Белого дома рассказал адвокат. Вскоре помощники политика нашли и вторую партию документов.