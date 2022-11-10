Байден назвал комедией заявления объявить ему импичмент

Президент США Байден заявил, что попытки объявить ему импичмент станут комедией

Президент США Джо Байден назвал комедией разговоры о возможности объявить ему импичмент. Такое заявление он сделал, выступая перед журналистами в Белом доме. Трансляция ведется на Youtube-канале The White House.

«Я слышал, что сообщалось много раз, республиканцы говорили, и бывший президент говорил: "сколько раз вы подвергнете импичменту Байдена?" Я думаю, американский народ увидит это тем, чем это и является: это просто почти комедия», — высказался американский лидер.

По его словам, американская общественность хочет, чтобы администрация США «двигалась дальше и добивалась результата».

Ранее стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп готовится к объявлению импичмента нынешнему американскому лидеру Джо Байдену и уже провел переговоры с членами Республиканской партии США.

Политический аналитик Александр Асафов считает, что даже в случае победы республиканцев на выборах в конгресс США объявление импичмента действующему президенту страны Джо Байдену практически невозможно, и он продолжит руководить Штатами до следующих выборов.