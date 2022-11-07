Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:38, 7 ноября 2022Мир

Вероятность объявления импичмента Байдену оценили

Аналитик Асафов заявил, что объявление импичмента Байдену практически невозможно

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Даже в случае победы республиканцев на выборах в конгресс США объявление импичмента действующему президенту страны Джо Байдену практически невозможно, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политический аналитик Александр Асафов. Он напомним, что импичмент не удалось объявить даже экс-президенту Дональду Трампу, позиции которого были значительно более шаткими.

Бывший президент США Дональд Трамп готовится к объявлению импичмента нынешнему американскому лидеру Джо Байдену и уже провел переговоры с членами Республиканской партии США. Об этом пишет журнал Rolling Stone со ссылкой на источники, знакомые с ходом беседы.

«Несмотря на понятный посыл Трампа, который, в принципе, усиливает некоторым образом позиции его сторонников на промежуточных выборах, реальность такова, что объявление импичмента Байдену крайне маловероятно, — уверен Асафов. — Напомню, что при совершенно ином соотношении в конгрессе, Палате представителей подвести самого Трампа к импичменту так и не удалось, а у Байдена, несмотря на очевидные проблемы, дела в этом смысле намного лучше».

Материалы по теме:
«Дать пощечину президенту» Республиканцы могут победить на выборах в Конгресс США. Как это изменит мировую политику?
«Дать пощечину президенту»Республиканцы могут победить на выборах в Конгресс США. Как это изменит мировую политику?
6 ноября 2022
«Мы снова бросаем вызов Западу» Борьба за независимость и угроза войны с НАТО: какое место займет Россия в мире будущего?
«Мы снова бросаем вызов Западу»Борьба за независимость и угроза войны с НАТО: какое место займет Россия в мире будущего?
3 ноября 2022

Аналитик подчеркнул, что подведение действующего главы страны к импичменту абсолютно нереально, Байден продолжит руководить Штатами до следующих выборов. Причем, вероятно, и после выборов Байдена ждет вполне спокойное существование.

«Обычно рассуждают, что, после того как президент уйдет, против него обязательно откроют некие уголовные дела, которые дадут результат. Но, напомню, это не удалось даже в ситуации с Трампом», — подчеркнул политолог.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп допустил крах государства из-за действующего главы Джо Байдена. Трамп усомнился в способности нынешнего американского лидера сохранить США. Он подчеркнул, что Вашингтон потерял свой авторитет в глазах мирового сообщества.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталия Белова
Обсудить
Последние новости
США допустили переговоры по Украине в случае взятия Киевом Херсона
12-летнего российского подростка с эпилепсией избили в школе после каникул
Стало известно о переговорах Карпина со сборной другой страны
Финляндия отказалась размещать ядерное оружие НАТО
17-летний иностранец изнасиловал 15-летнюю москвичку в бане
Кадыров сообщил об использовании ВСУ кассетных боеприпасов
Боевые минометные стрельбы мобилизованных показали на видео
Умер участвовавший в операции «Аргун» в Чечне генерал Золотухин
В Минобороны назвали число отправленных в зону СВО мобилизованных из Подмосковья
Нарусова отказалась комментировать новость о возвращении Собчак в Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.