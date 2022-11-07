Вероятность объявления импичмента Байдену оценили

Аналитик Асафов заявил, что объявление импичмента Байдену практически невозможно

Даже в случае победы республиканцев на выборах в конгресс США объявление импичмента действующему президенту страны Джо Байдену практически невозможно, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политический аналитик Александр Асафов. Он напомним, что импичмент не удалось объявить даже экс-президенту Дональду Трампу, позиции которого были значительно более шаткими.

Бывший президент США Дональд Трамп готовится к объявлению импичмента нынешнему американскому лидеру Джо Байдену и уже провел переговоры с членами Республиканской партии США. Об этом пишет журнал Rolling Stone со ссылкой на источники, знакомые с ходом беседы.

«Несмотря на понятный посыл Трампа, который, в принципе, усиливает некоторым образом позиции его сторонников на промежуточных выборах, реальность такова, что объявление импичмента Байдену крайне маловероятно, — уверен Асафов. — Напомню, что при совершенно ином соотношении в конгрессе, Палате представителей подвести самого Трампа к импичменту так и не удалось, а у Байдена, несмотря на очевидные проблемы, дела в этом смысле намного лучше».

Аналитик подчеркнул, что подведение действующего главы страны к импичменту абсолютно нереально, Байден продолжит руководить Штатами до следующих выборов. Причем, вероятно, и после выборов Байдена ждет вполне спокойное существование.

«Обычно рассуждают, что, после того как президент уйдет, против него обязательно откроют некие уголовные дела, которые дадут результат. Но, напомню, это не удалось даже в ситуации с Трампом», — подчеркнул политолог.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп допустил крах государства из-за действующего главы Джо Байдена. Трамп усомнился в способности нынешнего американского лидера сохранить США. Он подчеркнул, что Вашингтон потерял свой авторитет в глазах мирового сообщества.