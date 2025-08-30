Слухи о смерти Трампа заполонили интернет. С чем они связаны и что говорит Белый дом?

Axios: Белый дом опровергает слухи о смерти Дональда Трампа

Среди пользователей соцсетей стали распространяться домыслы о смерти президента США Дональда Трампа. Эти сообщения стали реакцией на заявление вице-президента Джей Ди Вэнса, который сказал, что готов возглавить страну, если с Трампом что-то произойдет. Кроме того, версии конспирологов подкреплялись появлением американского лидера с синяком на руке и заявлением создателя «Симпсонов» Мэтта Грейнинга.

Вэнс порассуждал о будущем страны, «если произойдет трагедия»

В пятницу, 29 августа, Вэнс в интервью USA Today заявил, что готов занять пост президента США, если с действующим лидером страны что-то произойдет.

Если, не дай Бог, случится ужасная трагедия, я не могу представить себе лучшего практического обучения, чем то, что я получил Джей Ди Вэнс вице-президент США

Вэнс подчеркнул, что на должности вице-президента он приобрел необходимые навыки и знания для исполнения обязанностей главы государства. При этом он добавил, что Трамп обладает хорошим здоровьем и, по его мнению, дослужит полный срок.

Незадолго до этого журналисты заметили у Трампа синяк на правой руке, когда глава государства подписывал документы в Овальном кабинете. Он был также заметен во время приема в Белом доме южнокорейского коллеги Ли Чжэ Мена, в ходе беседы со СМИ американский лидер прикрывал его. Пользователи соцсетей предположили, что синяк мог возникнуть из-за внутривенной капельницы, либо быть следствием частой сдачи крови для анализов. Подобный синяк, в частности, был заметен на руке королевы Великобритании Елизаветы II перед ее смертью.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В сети также вспомнили заявление одного из создателей «Симпсонов» Мэтта Грейнинга. В 2018 году он говорил, что сериал будут показывать до тех пор, пока из жизни не уйдет президент США — тогда страну тоже возглавлял Трамп.

В СМИ появились первые фотографии Трампа после слухов о смерти

Журналист Axios Бараку Равиду со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что с президентом США все хорошо. «Американский чиновник сказал мне: "С Трампом все в порядке. Сегодня утром играет в гольф"», — написал корреспондент. Он также опубликовал скриншот сообщений пресс-пула Белого дома, в которых говорилось, что Трамп был запечатлен в белом поло и красной кепке с надписью MAGA.

Фото: Nathan Howard / Reuters

Позже в СМИ появились и сами снимки Трампа с внучкой.

Президент США неоднократно делал заявления о состоянии своего здоровья. Так, ранее в августе он сообщил, что результаты когнитивного теста, который он сдавал в рамках медицинского осмотра в военном госпитале в Вашингтоне, оказались отличными. В апреле пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опубликовала заключение врача Шона Барбабеллы, который сообщил, что президент Трамп демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью подходит для выполнения обязанностей главнокомандующего и главы государства.