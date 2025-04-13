Врач Трампа признал его физическую и когнитивную годность

Физическое и когнитивное состояния президента США Дональда Трампа признали годными для исполнения обязанностей главы государства. Заключение об этом написал врач американского лидера Шон Барбабелла, документ опубликовала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на своей странице в соцсети X.

«Президент Трамп демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью подходит для выполнения обязанностей главнокомандующего и главы государства», — гласит содержание врачебного заключения.

Уточняется, что у Трамп хорошие показатели работы сердца, легких, нервной системы. Общая физическая функция американского лидера также в пределах нормы, сообщается в документе.

Врач аргументировал годность Трампа тем, что он ведет активный образ жизни. «Дни президента Трампа включают участие во множестве встреч, публичных выступлениях, доступность для прессы и частые победы в гольф-соревнованиях», — заключает Барбабелла.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп говорил с экс-президентом Украины Петром Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) о принадлежности Крыма. Произошло это в первый срок американского президента.