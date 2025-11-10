Мир
11:10, 10 ноября 2025Мир

Трамп выполнил одно из своих ключевых предвыборных обещаний

Трамп помиловал десятки обвиняемых во вмешательство в выборы США 2020 года
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал документ о помиловании десятков лиц, обвиняемых в причастности к вмешательству в американские выборы в 2020 году. О выполнении главой Белого дома одного из своих ключевых предвыборных обещаний сообщил прокурор по вопросам помилований Эд Мартин в своем аккаунте социальной сети Х.

«Это официальное заявление положит конец серьезной национальной несправедливости, совершенной в отношении американского народа после президентских выборов 2020 года (...). Я, Дональд Трамп, настоящим объявляю полное, безоговорочное помилование всем гражданам США за действия, (...) связанные с их усилиями по выявлению фальсификации при голосовании на президентских выборах 2020 года», — отмечается в тексте документа.

22 января Трамп заявил, что было чрезмерно привлекать к ответственности участников штурма Капитолия, который прошел 6 января 2021 года, поэтому их необходимо помиловать. Отмечается, что таким образом американский лидер «защитил одно из своих самых спорных решений» с момента возвращения в Белый дом.

8 декабря 2024 года сообщил о планах помиловать участников штурма Капитолия, а также начать расследование против участников комитета, посадивших их в тюрьму. При этом он подчеркнул, что он не планирует помиловать всех участников событий, поскольку среди них есть отдельные «сумасшедшие», которые могут быть опасны для общественной безопасности.

