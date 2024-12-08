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20:10, 8 декабря 2024Мир

Трамп заявил о планах помиловать участников штурма Капитолия

Трамп заявил о планах помиловать участников штурма Капитолия 6 января 2021 года
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о планах помиловать участников штурма Капитолия 6 января 2021 года, а также начать расследование против участников комитета, посадивших их в тюрьму. Об этом американский лидер рассказал в интервью телеканалу NBC News.

«Я буду действовать очень быстро. Первый день (...) Они находятся там уже много лет, и они находятся в грязном, отвратительном месте, которое даже не должно быть открыто», — рассказал президент Соединенных Штатов.

При этом Трамп подчеркнул, что он не планирует помиловать всех участников событий. По его словам, среди них, очевидно, есть отдельные «сумасшедшие», которые могут быть опасны для общественной безопасности.

Ранее Трамп сказал, что планы новой администрации президента США, которая вступит в должность 20 января 2025 года, можно описать словами «бурить, детка, бурить» нефть. По его словам, эта задача позволит решить проблему дефицита бюджета и выведет экономику США из-под угрозы кризиса.

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