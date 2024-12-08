Трамп раскрыл свои главные планы на президентство

Трамп: наши планы на президентство — бурить, детка, бурить

Планы новой администрации президента США, которая вступит в должность 20 января 2025 года, можно описать словами «бурить, детка, бурить» нефть. Об этом сказал новый американский лидер в интервью NBC News.

«Я сосредоточусь на "бурить, детка, бурить"», — сказал 47-й президент США.

По его словам, эта задача позволит решить проблему дефицита бюджета и выведет экономику США из-под угрозы кризиса.

Ранее Трамп заявил, что США останутся в НАТО, если другие страны — члены альянса будут платить взносы и поддерживать их на высоком уровне.

Он также сказал, что Украине не стоит ожидать помощи в нынешних объемах при новой администрации президента США, которая приступит к работе 20 января следующего года. При этом он подчеркнул, что не может полностью гарантировать окончание конфликта на Украине. Однако он указал, что сделает для окончания боевых действий все, что в его силах.