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17:59, 8 декабря 2024Мир

Трамп раскрыл условия членства США в НАТО

Трамп: США останутся в НАТО, если другие страны будут платить взносы
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Al Drago / Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

США останутся в НАТО, если другие страны-члены альянса будут платить взносы и поддерживать их на высоком уровне. Об этом заявил избранный американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News.

«Если они будут платить по счетам — абсолютно», — рассказал избранный президент США.

Ранее Трамп заявил, что Украине не стоит ожидать помощи в нынешних объемах при новой администрации президента США, которая приступит к работе 20 января следующего года. При этом он подчеркнул, что не может полностью гарантировать окончание конфликта на Украине. Однако он указал, что сделает для окончания боевых действий все, что в его силах.

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