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08:42, 22 января 2025Мир

Трамп высказался об одном своем спорном решении на посту президента

Трамп: Было чрезмерно привлекать к ответственности участников штурма Капитолия
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Было чрезмерно привлекать к ответственности участников штурма Капитолия, который прошел 6 января 2021 года, поэтому их необходимо помиловать. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова передает Politico.

«Я думаю, что это было чрезмерно. По крайней мере, в тех случаях, которые мы рассматривали, это были люди, действительно любящие нашу страну, поэтому мы посчитали, что помилование было бы уместным», — подчеркнул политик.

Как отмечают авторы материала, таким образом Трамп «защитил одно из своих самых спорных решений» с момента возвращения в Белый дом.

8 декабря прошлого года Трамп заявил о планах помиловать участников штурма Капитолия, а также начать расследование против участников комитета, посадивших их в тюрьму. Но при этом он подчеркнул, что не планирует помиловать всех участников событий. По его словам, среди них, очевидно, есть отдельные «сумасшедшие», которые могут быть опасны для общественной безопасности.

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