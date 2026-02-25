Опубликовано фото новой зацепки в деле о пропаже девятилетней девочки в Смоленске

Shot: В Смоленске нашли перчатку, которая может принадлежать пропавшей девочке

В Смоленске возле озера Солдатского нашли серую перчатку, которая может принадлежать девятилетней Саше Фоменковой, пропавшей 24 февраля во время прогулки с собакой. Об этом пишет Shot в Telegram.

Для сравнения канал опубликовал фото обнаруженной зацепки, а также снимок с пропавшей девочкой. На руках школьницы заметны похожие перчатки того же цвета, однако сравнить детали невозможно из-за плохого качества кадра с ребенком. Опознали ли находку родители, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в районе исчезновения девочки нашли свежие детские и собачьи следы, ведущие к оврагу.

Девятилетняя Саша Фоменкова пропала утром 24 февраля, когда вышла из дома на улице Маршала Еременко на прогулку со своим тойтерьером. Позже собака вернулась без хозяйки. По словам соседей, девочку могли увезти на машине в неизвестном направлении. В свою очередь, силовики сообщили, что отрабатывают версию о похитителе и разыскивают водителя серого автомобиля, замеченного возле места жительства ребенка.