Россия
14:01, 25 февраля 2026Россия

В районе загадочного исчезновения девятилетней девочки в Смоленске нашли детские следы

Shot: Возле дома пропавшей в Смоленске девочки нашли ведущие в овраг следы
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В районе загадочного исчезновения девятилетней девочки в Смоленске нашли свежие детские следы. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, отпечатки маленьких ног и собачьих лап, которые могли принадлежать школьнице и ее той-терьеру, обнаружили в 200 метрах от дома ребенка. Следы ведут в овраг. Осматривался ли он в начале поисков, не уточняется.

Розыск ребенка ведется и в ближайших водоемах, в том числе в озере Солдатское, в котором неоднократно тонули люди.

Ранее поисковики рассказали, что просмотр записей с видеорегистраторов, которые приносят местные жители, пока не дал положительных результатов.

Об исчезновении девятилетней девочки во время прогулки с собакой стало известно 24 февраля. Утром ребенок вышел из дома на улице Маршала Еременко со своим той-терьером и пропал. Позже собака вернулась одна. По словам соседей, девочку могли увезти на машине в неизвестном направлении. В свою очередь, силовики высказали версию, согласно которой пропавшая может находиться в другом регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
