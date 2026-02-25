Реклама

Россия
13:38, 25 февраля 2026Россия

Озвучены первые результаты поиска пропавшей в Смоленске девочки на записях регистраторов

Поисковики не нашли следов пропавшей в Смоленске девочки на видеорегистраторах
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Просмотр записей с видеорегистраторов в поисках пропавшей в Смоленске девятилетней девочки пока не дал положительных результатов. Об этом сообщил представитель поискового отряда «Сальвар» в беседе с РИА Новости.

По его словам, записи поисковикам шлют местные жители. Накануне с соответствующей просьбой к водителям обратились волонтеры и мэр Смоленска Александр Новиков.

Ранее силовики озвучили версию, согласно которой девочка может находиться в другом регионе.

Сообщения о пропаже школьницы в Смоленске появились 24 февраля. Утром ребенок вышел из дома на улице Маршала Еременко на прогулку с той-терьером и пропал. При этом собака вернулась одна. По словам соседей, девочку могли увезти на машине в неизвестном направлении. Поисками занимаются полицейские и волонтеры.

