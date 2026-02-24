Девятилетняя россиянка вышла из дома с собакой и пропала

В Смоленске девятилетняя школьница вышла из дома с собакой и пропала

В Смоленске девятилетняя школьница вышла из дома, чтобы погулять с собакой, и пропала. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Утром 24 февраля девочка вышла из дома на улице Маршала Еременко вместе с собакой. После этого она исчезла. Питомец при этом вернулся домой.

Соседи утверждают, что девочку якобы увезли на машине в неизвестном направлении. На данный момент к поискам ребенка привлекли волонтеров и полицию.

