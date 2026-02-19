Стала известна судьба пропавшей после службы в монастыре россиянки

Пропавшую после службы в монастыре на Валааме послушницу нашли неживой

Поиски жительницы Екатеринбурга, которая пропала после службы в монастыре на Валааме, завершились. Ее обнаружили неживой. О судьбе россиянки рассказали РИА Новости в пресс-службе карельского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Как стало известно, добровольцы заметили послушницу без признаков жизни во время очередного обхода территории. Других подробностей поисковики не привели.

До этого волонтеры склонялись к тому, что 36-летняя послушница могла самостоятельно выехать за пределы монастыря.

Женщина до исчезновения оставила в келье вещи и документы. До указанных событий она на несколько дней ездила в Санкт-Петербург.

Как рассказали знакомые, до переезда на Валаам россиянка работала мастером по маникюру.

Мать пропавшей жительницы Екатеринбурга поделилась, что за несколько дней до пропажи дочь писала ей о проклятии. Кроме того, послушница говорила о мучающей ее бессоннице. Родительница посоветовала женщине принимать глицин.

О пропаже россиянки стало известно 2 февраля. Обитатели монастыря отметили, что женщина и раньше любила подолгу проводить время в одиночестве. В связи с этим на ее пропажу сначала никто не обратил внимания.