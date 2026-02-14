Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:35, 14 февраля 2026Россия

Появились новые предположения о пропавшей после службы в монастыре россиянке

В Карелии волонтеры рассказали о поисках пропавшей послушницы монастыря
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pavel Rudomanov / Shutterstock / Fotodom  

В Карелии волонтеры рассказали о поисках пропавшей послушницы монастыря. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, волонтеры склоняются к тому, что пропавшая 36-летняя послушница вряд ли могла самостоятельно покинуть остров Валаам, где находится монастырь. В ее поисках задействованы от 150 до 200 человек, в том числе сотрудников правоохранительных органов.

Женщина в день пропажи оставила в келье вещи и документы. До указанных событий она на несколько дней ездила в Санкт-Петербург.

Как рассказали знакомые, до переезда на Валаам россиянка работала мастером по маникюру.

Мать пропавшей жительницы Екатеринбурга поделилась, что за несколько дней до пропажи дочь писала ей о проклятье. Кроме того, послушница говорила о мучащей ее бессоннице. Родительница посоветовала женщине принимать глицин.

О пропаже россиянки стало известно 2 февраля. Обитатели монастыря отметили, что женщина и раньше любила подолгу проводить время в одиночестве. В связи с этим на ее пропажу сначала никто не обратил внимания.

Ранее сообщалось, что стало известно о загадочной детали в день исчезновения россиянки после службы в монастыре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский резко ответил на ультиматум Трампа

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Егор Крид выиграл суд против Telegram-канала

    Украинская делегация приехала на границу Польши с Калининградской областью

    Тарасова назвала тяжелейшими соревнования в мужском фигурном катании на Олимпиаде

    За детскими сим-картами захотели установить контроль

    Рубио пожаловался на опасную и глупую идею

    Четверо детей с матерью стали жертвами поджога дома в российском регионе

    Россиянин порезал лицо дочери из-за ее отказа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok