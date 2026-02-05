Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:12, 5 февраля 2026Россия

Проживающая на территории монастыря на Валааме россиянка ушла на прогулку и исчезла

Проживающая в монастыре на Валааме екатеринбурженка ушла гулять и исчезла
Майя Назарова

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Женщина из Екатеринбурга, проживающая на территории монастыря на острове Валаам, ушла гулять и бесследно исчезла. Об этом стало известно KP.RU.

По данным полиции, в последний раз россиянку видели 2 февраля.

Начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Карелия Ксения Петкун отметила, что сейчас оперативники обследуют Валаам и близлежащие острова. Она отметила, что поиски осложнены образованием ледяных покровов.

Одна из знакомых 36-летней пропавшей пояснила, что та находилась в монастыре около полугода. Она охарактеризовала ее как отзывчивую и трудолюбивую.

Послушница утверждает, что женщина исчезла после утренней службы. Россиянка, как утверждает приятельница, любила подолгу гулять в одиночестве и выбиралась к Никольскому скиту. К нему можно добраться по мосту.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 17-летняя девушка пропала по пути на работу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ожидается прогресс». Завершились переговоры России, США и Украины в Абу-Даби. О чем договорились стороны?

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Орбан жестко высказался о политике ЕС по Украине

    Напавший на ребенка в российском аэропорту избежал тюрьмы

    Названа главная причина проблем премиальных китайских машин зимой

    Российское турагентство отменило тур в Азию и не вернуло клиентам сотни тысяч рублей

    Москвичей предупредили о проблемах с апартаментами

    Путин назвал феноменом способность глубинной России объединяться для защиты Москвы

    Индия предъявила высокий спрос на еще один российский товар

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok