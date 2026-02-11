Стало известно о загадочной детали в день исчезновения россиянки после службы в монастыре

KP.RU: Исчезнувшая на Валааме послушница не попала ни на одну из камер

Жительница Екатеринбурга, которая приехала на Валаам и стала послушницей в монастыре, в день исчезновения не попала ни на одну из камер видеонаблюдения. О такой загадочной детали после пропажи россиянки стало известно KP.RU.

Представители поискового отряда «ЛизаАлерт» рассказали, что в течение пяти дней волонтеры успели обследовать остров и акваторию Ладожского озера. Общая протяженность трекеров добровольцев составила около 350 километров.

К поискам 36-летней послушницы привлекли 17 опытных специалистов. Кроме того, служба благочиния Валаамского Спасо-Преображенского монастыря предоставила суда на воздушной подушке для транспортировки добровольцев с причала Сортавала. Монастырь выделил помещение для штаба добровольцев и обеспечил их питание с проживанием.

Затем группа поисковиков расширилась до 28 человек. Остров обследовали с помощью тепловизора и дронов. Но следов россиянки так и не удалось обнаружить. У поисковиков возникли подозрения в связи с появлением двух проломов в бухте. Но позже эта информация не нашла подтверждения. Волонтеры приняли решение пока покинуть Валаам.

До этого сообщалось, что екатеринбурженка направилась в сторону Никольского скита, там заметили волков. Женщина в день пропажи оставила в келье вещи и документы. До указанных событий она на несколько дней ездила в Санкт-Петербург.

Мать пропавшей жительницы Екатеринбурга упомянула, что за несколько дней до исчезновения дочь писала ей о проклятье. Кроме того, послушница говорила о мучившей ее бессоннице. Родительница тогда посоветовала женщине принимать глицин.

О пропаже россиянки стало известно 2 февраля.