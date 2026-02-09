Реклама

Россия
13:56, 9 февраля 2026Россия

Появились подробности о поисках загадочно исчезнувшей россиянки после службы в монастыре

Mash: Екатеринбурженка пошла в сторону Никольского скита, там заметили волков
Майя Назарова

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

36-летняя жительница Екатеринбурга, которая неделю назад загадочно исчезла после службы в монастыре на Валааме, пошла в сторону Никольского скита. Волонтеры, начавшие поиски россиянки, пояснили, что в том месте недавно заметили стаю волков. Такие подробности появились в Telegram-канале «Mash на Мойке».

По данным издания, женщина около полугода была послушницей в монастыре. Спасение она искала там после неудачных романтических отношений.

Женщина в день пропажи оставила в келье вещи и документы. До указанных событий она на несколько дней ездила в Санкт-Петербург.

Как рассказали знакомые, до переезда на Валаам россиянка работала мастером по маникюру.

Мать пропавшей жительницы Екатеринбурга поделилась, что за несколько дней до пропажи дочь писала ей о проклятье. Кроме того, послушница говорила о мучащей ее бессоннице. Родительница посоветовала женщине принимать глицин.

О пропаже россиянки стало известно 2 февраля. Обитатели монастыря отметили, что женщина и раньше любила подолгу проводить время в одиночестве. В связи с этим на ее пропажу сначала никто не обратил внимания.

